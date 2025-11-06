Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

2 Pengedar Narkoba di Muara Enim Ditangkap, Ini Barang Buktinya

Kamis, 06 November 2025 – 12:32 WIB
2 Pengedar Narkoba di Muara Enim Ditangkap, Ini Barang Buktinya - JPNN.COM
Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Satresnarkoba Polres Muara Enim pada Kamis (30/10/2025) lalu. Foto: Dok. Polres Muara Enim

jpnn.com, MUARA ENIM - Satresnarkoba Polres Muara Enim menangkap dua pengedar sabu-sabu berinisial R (26), warga Desa Kepur, dan A (26) warga Jambat Akar Pagaralam.

Keduanya dibekuk di kontrakan di Dusun VI Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kamis (30/10/2025) sekitar pukul 00.30 WIB.

Kasat Resnarkoba Polres Muara Enim Iptu A. Yurico mengungkapkan bahwa penangkapan bermula dari informasi warga yang melihat keluar-masuknya tamu mencurigakan di kontrakan tersebut.

Baca Juga:

Berbekal laporan itu, petugas segera bergerak cepat. Ketika penggerebekan dilakukan, dua tersangka tidak sempat melarikan diri.

"Keduanya diamankan tanpa perlawanan," ungkap Yurico, Kamis (6/11/2025).

Saat penggerebekan, petugas menemukan barang bukti narkotika yang berserakan di antara pakaian dan perabot rumah.

Baca Juga:

"Petugas mengamankan 5 paket sabu-sabu dengan berat brutto 2,05 gram, 1 pirek kaca berisi sabu seberat 1,71 gram, uang tunai Rp 400.000, dan dua unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli," ujar Yurico.

Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, seperti plastik klip, pipet skop, dan tisu.

Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu berinisial R (26) dan A (26) ditangkap Satresnarkoba Polres Muara Enim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Muara Enim  Pengedar Narkoba  pengedar sabu-sabu  Palembang  Sumatera Selatan 
BERITA MUARA ENIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp