2 Penggawa Persib Masuk Nominasi Best Player Liga 1, Teja Paku Alam?

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menyumbangkan dua nama untuk nominasi 'Best Player' atau Pemain Terbaik Liga 1 2025/26.

I.League sebelumnya telah merilis daftar nominasi penghargaan BRI Super League 2025/26 yang meliputi kategori Best Player, Best Young Player, Best Goalkeeper Best Coach, dan Best Goal.

Deretan nama yang masuk nominasi merupakan pemain dan pelatih yang tampil konsisten, memberi dampak besar bagi tim, serta menunjukkan performa impresif sepanjang musim.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengatakan musim ini menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif dengan peningkatan kualitas permainan, munculnya talenta muda, serta konsistensi sejumlah pemain dan pelatih sepanjang kompetisi.

"Kompetisi musim ini berjalan sangat menarik hingga pekan terakhir. Persaingan tidak hanya terjadi dalam perebutan gelar juara, tetapi juga dalam penampilan individu yang konsisten dan berdampak besar bagi tim masing-masing," kata Ferry dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Ferry menambahkan proses penilaian dilakukan melalui kombinasi data statistik, evaluasi Technical Study Group (TGS) Super League, kontribusi terhadap tim, hingga aspek sportivitas dan konsistensi performa.

Baca Juga: Jay Idzes Punya Jagoan dalam Voting Pemain Terbaik FIFA 2025

"Kami ingin penghargaan ini benar-benar mencerminkan kualitas terbaik kompetisi. Karena itu, penilaian dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan angka statistik, tetapi juga dampak pemain dan pelatih terhadap permainan tim," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa penghargaan musim ini menjadi representasi kualitas kompetisi yang semakin kompetitif dan berkembang.