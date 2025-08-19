2 Perampok Nasabah Bank Beraksi di Jambi, Uang Rp 750 Juta Raib, Tuh Pelakunya

jpnn.com, REJANG LEBONG - Polisi akhirnya berhasil menangkap dua orang warga Kabupaten Rejang Lebong yang diduga terlibat dalam kasus perampokan nasabah bank yang beraksi di wilayah Provinsi Jambi.

Kepala Unit Resmob Polda Jambi AKP Husni Abda mengatakan dua warga yang diamankan ini ialah MS, 43, warga Perumahan Merigi Permai Lubuk Penyamun Kecamatan Curup Selatan, dan HA, 47, warga Desa Taba Tinggi, Kecamatan Padang Ulak Tanding.

"Keduanya ditangkap pada Senin dini hari tanggal 18 Agustus 2025 kemarin, oleh tim gabungan Resmob Polda Jambi, Satreskrim Polres Sarolangun, dan Tim Opsnal Unit Pidum Satreskrim Polres Rejang Lebong," kata dia.

Baca Juga: Pelaku Perampokan di Padang Ternyata Kerabat Korban

Dia menjelaskan, kedua tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan spesialis nasabah bank atau pecah kaca di wilayah Provinsi Jambi. Salah satu korbannya ialah Faisal Arnanda warga Kabupaten Sarolangun Jambi dengan nilai kerugian uang tunai Rp750 juta.

Kedua tersangka ini, kata dia, ditangkap tim gabungan tanpa perlawanan sehingga bersama barang bukti berupa tiga unit sepeda motor, dan satu unit kendaraan roda empat merek Honda Jazz serta tiga unit HP, dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan.

Menurut dia, kejadian yang dialami korban itu sendiri terjadi pada 7 Mei 2025 lalu sekitar pukul 16.00 WIB berawal seusai korban menarik uang sebesar Rp 750 juta di Bank BRI Cabang Sarolangun. Uang itu disimpan dalam plastik hitam dan diletakkan di bawah kursi depan mobil korban.

Baca Juga: DPO Perampokan WNA Ukraina di Bali Kabur ke Luar Negeri

"Sekitar pukul 16.12 WIB korban masuk menuju sebuah konter yang berada di dekat Simpang Alfamart Kelurahan Sukasari. Kemudian sekitar pukul 16.21 WIB korban turun untuk membeli voucer prabayar serta menerima setoran uang tunai dari pemilik konter. Namun saat kembali ke mobil uangnya sudah hilang," terangnya.

Seusai kejadian ini korban langsung melapor ke Mapolres Sarolangun, dan setelah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Sarolangun bersama unit Resmob Polda Jambi kemudian melakukan pengejaran pelakunya yang diketahui ada dua orang.