Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

2 Personel Polda Riau yang Jadi Korban Bencana saat Bertugas ke Sumbar Diberi Penghargaan

Sabtu, 29 November 2025 – 17:00 WIB
2 Personel Polda Riau yang Jadi Korban Bencana saat Bertugas ke Sumbar Diberi Penghargaan - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat melepas bantuan kemanusiaan ke Sumbar, di Pekanbaru, Sabtu (29/11/2025). Foto:source for JPNN.

jpnn.com - Dua polisi dari Polda Riau menjadi korban dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis (27/11/2025).

Kedua anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau tersebut tengah menjalankan tugas kedinasan saat bencana terjadi.

Salah satu dari mereka Brigadir Tri Irwansyah ditemukan meninggal dunia. Sementara rekannya, Ipda Angga Mufajar, hingga kini masih dalam pencarian.

Baca Juga:

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa Brigadir Tri akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas dedikasi dan pengabdiannya.

“Saya sudah laporkan ke pimpinan, ke Bapak Kapolri. Insyaallah akan diberikan penghargaan, pemberian pangkat setingkat lebih tinggi,” ujar Irjen Herry usai melepas tim bantuan ke Agam, Sumbar, Sabtu (29/11).

Irjen Herry menjelaskan bahwa almarhum gugur saat menjalankan tugas, yakni melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka di Lapas Padang. “(Almarhum) melakukan pemeriksaan terhadap salah satu tersangka di Lapas Padang,” tuturnya.

Baca Juga:

Kedua personel tersebut dilaporkan terjebak banjir bandang saat melintas menggunakan mobil Toyota Innova berpelat BM 1370 AAJ di kawasan Jembatan Kembar, Silaiang, Padang Panjang.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto, sebelumnya mengungkapkan bahwa jenazah Brigadir Tri telah ditemukan dan dibawa ke Pekanbaru.

Dua anggota Ditreskrimum Polda Riau yang menjadi korban bencana banjir bandang saat bertugas ke Sumbar, diberi penghargaan oleh Polri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  Polisi  korban bencana  sumbar  Banjir Bandang  Polri 
BERITA POLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp