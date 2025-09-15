2 Petugas Damkar Terluka Saat Padamkan Kebakaran Puluhan Rumah di Senen

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda 34 unit rumah di Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin dini hari.

Sebanyak dua petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat terluka saat memadamkan api yang membakar 34 unit rumah tersebut.

"Dua orang petugas terluka akibat kebakaran," kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal di Jakarta, Senin (15/9).

Dia mengatakan untuk dua petugas yang mengalami luka bakar ketika memadamkan, satu di antaranya masih dirawat karena tangan kanan retak. Sementara, satu lainnya mengalami luka memar sehingga hanya menjalani rawat jalan.

Asril menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi di Jalan Pasar Senen Dalam, Kelurahan/Kecamatan Senen, Jakarta Pusat mengakibatkan 34 rumah warga hangus terbakar.

Menurut dia, peristiwa kebakaran terjadi pada Senin sekitar pukul 02.00 WIB. Petugas berhasil melakukan pendinginan pada pukul 04.00 WIB. "Kebakaran dipastikan selesai pada pukul 09.26 WIB," ujarnya.

Gulkarmat Jakpus mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personel untuk memadamkan api yang membakar puluhan rumah tersebut.

Akibat peristiwa itu, sebanyak 214 jiwa dari 70 kepala keluarga (KK) terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. "Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Kami juga terhambat dengan akses jalan sempit," kata dia. (antara/jpnn)