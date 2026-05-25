2 Petugas Penting di Dapur SPPG Ini Jadi Nyawa MBG, tetapi Sering Tidak Akur

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap tentang dua petugas penting di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kedua petugas vital yang harus ada dan bekerja sungguh-sungguh di dapur penyedia menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu ialah pengawas gizi dan jurutama masak.



“Diteruskan atau tidaknya Program Makanan Bergizi Gratis ini sesungguhnya ada di tangan Anda semua,” kata Nanik dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Mantan jurnalis itu menuturkan selama ini justru pengawas gizi dan jurutama masak SPPG jarang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang diselenggarakan BGN. Menurut Nanik, pada 2026 Program MBG akan difokuskan pada persoalan kemanan pangan atau food safety.

Oleh karena itu, BGN menggencarkan kegiatan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan mengenai gizi dan tata kelola memasak, untuk para pengawas gizi dan jurutama masak di seluruh Indonesia.

Langkah itu dianggap sangat penting agar mereka bisa memahami dan mengelola proses memasak di dapur SPPG dengan baik, aman, dan sehat.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga meluapkan kesedihannya saat bercerita tentang kegiatan inspeksinya ke berbagai SPPG. Pimpinan BGN yang membidangi investigasi dan komunikasi publik itu mengungkapkan banyak dapur SPPG justru jauh sekali dari cita-cita Presiden Prabowo Subianto saat merancang Program MBG.

Nanik mencontohkan soal kehendak Presiden Prabowo tentang dapur SPPG berupa bangunan baru. Namun, pada pelaksanaannya, sekitar 80 persen dapur SPPG menempati bangunan existing, seperti bekas rumah, kafe, restoran, bahkan ruko dengan alasan mengejar target penerima manfaat.

Menurut Nanik, banyak SPPG menempati bangunan sempit yang tidak memenuhi petunjuk teknis (juknis) tentang luas dan tata ruang dapur. Akibatnya, alur dapur menjadi kacau dan sering menyebabkan kontaminasi silang yang menimbulkan insiden keamanan pangan.