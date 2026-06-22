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JPNN.com - Kriminal

2 Polisi di Jambi Diserang Pria Bersenjata Samurai, Begini Kronologinya

Selasa, 23 Juni 2026 – 02:50 WIB
2 Polisi di Jambi Diserang Pria Bersenjata Samurai, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Lokasi dua polantas Jambi yang diserang orang tidak dikenal pada Senin (22/6/2026). ANTARA/Nanang Mairiadi

jpnn.com - Dua polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Jambi diserang orang tidak dikenal (OTK) bersenjata tajam saat mengatur lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo, Kota Jambi, Senin (22/6/2026) pagi.

Salahseorang polisi yang menjadi korban penyerangan mengalami luka.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji menyebut peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.45 WIB, di Simpang Angso Duo, depan Hotel T-One, Jalan Sultan Thaha, Kota Jambi.

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"Anggota saat ini masih di lapangan melakukan pengejaran terhadap pelaku," kata Erlan.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, pelaku datang berjalan kaki dari arah Gentala Arasy menuju Pasar Angso Duo.

Pelaku tidak mengenakan sandal dan membawa senjata tajam berupa samurai panjang serta dua bilah pisau.

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"Pelaku tadi jalan dari bawah tidak pakai sandal, membawa senjata tajam jenis samurai panjang dan dua pisau," kata Ansori, pedagang di sekitar lokasi kejadian.

Setibanya di simpang tersebut, pelaku diduga langsung mengejar dua anggota Satlantas yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas.

Dua polisi dari Satlantas Polresta Jambi diserang orang tidak dikenal (OTK) bersenjata tajam jenis samurai. Begini kejadiannya.

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TAGS   Polisi  diserang OTK  polresta jambi  Polantas  Polda Jambi 
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