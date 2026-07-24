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JPNN.com - Kriminal

2 Polisi di Konawe Kena Tikam, Kronologinya Begini

Jumat, 24 Juli 2026 – 08:15 WIB
2 Polisi di Konawe Kena Tikam, Kronologinya Begini - JPNN.COM
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Dua polisi dari Polsek Soropia kena tikam menggunakan senjata tajam jenis badik di Desa Atowatu, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Personel Polresta Kendari sudah menangkap pelaku penikaman berinisial GR.

Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Welliwanto Malau menyebut jajarannya bergerak cepat mengamankan pelaku tak lama setelah penyerangan terjadi pada Rabu (22/7/2026), sekitar pukul 21.00 Wita.

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"Saat ini pelaku GR sudah kami amankan di Mako Polsek Soropia untuk menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut," kata dia, Kamis (23/7/2026).

Dua personel kepolisian yang menjadi korban penyerangan tersebut adalah Bhabinkamtibmas Desa Atowatu Aiptu Zainal dan Kanit Patroli Polsek Soropia Aiptu Agus Saputra.

"Peristiwa itu bermula ketika kedua petugas hadir untuk mengawal serta mendampingi proses mediasi kekeluargaan terkait dugaan pencemaran nama baik di rumah Kepala Desa Atowatu," tuturnya.

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Welliwanto menyebut bahwa mediasi tersebut digagas akibat adanya tuduhan pencurian dompet berisi uang Rp 1 juta milik warga berinisial M (50) terhadap warga lain bernama Arjun, yang dilakukan oleh oknum anggota ormas berinisial A (43) tanpa bukti.

Namun, di tengah proses diskusi yang dihadiri pemerintah desa setempat, pelaku GR mendatangi lokasi dan mencoba membuat keributan.

Dua polisi dari Polsek Soropia kena tikam menggunakan senjata tajam jenis badik di Desa Atowatu, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

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TAGS   Polisi  polisi ditikam  penikaman  Konawe  Polresta Kendari  kena tikam 
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