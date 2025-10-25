Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

2 Polisi Pekalongan Dijebloskan ke Bui Gegara Jadi Calo Masuk Akpol Kuota Kapolri

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 00:00 WIB
2 Polisi Pekalongan Dijebloskan ke Bui Gegara Jadi Calo Masuk Akpol Kuota Kapolri - JPNN.COM
Ilustrasi dua anggota Polri. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Dua anggota Polres Pekalongan, Jawa Tengah, dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari di Sel Polda Jateng.

Nantinya, kedua anggota korps bhayangkara tersebut akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Keduanya terlibat dalam kasus penipuan bermodus calo penerimaan taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,65 miliar.

Baca Juga:

Dua anggota tersebut adalah Bripka Alexander Undi Karisma alias Alex, bertugas di Polsek Doro dan Aipda Fachrurohim alias Rohim, bertugas di Polsek Paninggaran, Polres Pekalongan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan kasus ini ditangani melalui dua jalur, yakni pidana umum dan kode etik Polri.

“Dua anggota polisi itu saat ini sudah berada di Polda Jateng. Mereka telah ditetapkan sebagai terduga pelanggar dan dijatuhi penempatan khusus selama 30 hari untuk persiapan menjalani sidang kode etik,” ujar Kombes Artanto, Jumat (24/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan proses penyidikan terhadap kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan Ditreskrimum Polda Jateng.

“Penyidik tengah melengkapi berkas perkara melalui proses pemeriksaan atau verbalism,” katanya.

Polda Jateng menahan dua polisi Pekalongan yang diduga jadi calo masuk Akpol 'Kuota Kapolri'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Akpol  Kapolri  Pekalongan  Polda Jateng 
BERITA AKPOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp