JPNN.com - Nasional - Humaniora

2 Polisi yang Meninggal dalam Operasi Penanggulangan Bencana Longsor Cisarua Dapat Kenaikan Pangkat

Minggu, 25 Januari 2026 – 16:51 WIB
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan saat ditemui di Posko Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jabar mengonfirmasi dua anggota Polsek Cisarua gugur dalam tugas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak menuju lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (24/1/2026).

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut dua personel Bhabinkamtibmas yang meninggal dunia, yakni Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery.

Keduanya menjadi korban kecelakaan saat terlibat langsung dalam operasi penanggulangan bencana.

“Dua anggota kami kemarin ketika terlibat dalam penanggulangan bencana ini menjadi korban lakalantas," kata Rudi di Posko Desa Pasirlangu, Minggu (25/1/2026).

Rudi menegaskan bahwa atas peristiwa tersebut, kedua personel dinyatakan gugur dalam tugas dan memperoleh penghargaan dari Kapolri berupa kenaikan pangkat satu tingkat.

"Dan ini sudah kami kebumikan tadi malam satu orang dan pagi ini satu orang dan mereka memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat," ujarnya.

Rudi menegaskan pihaknya menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua anggota tersebut dan memastikan seluruh hak serta penghargaan kepada keluarga akan dipenuhi sesuai ketentuan.

Adapun Aiptu Hendra Kurniawan tercatat berdomisili di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan Aipda Muhammad Jerry Sonconery berdomisili di Kampung Ciputri, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi.

Dua anggota polisi tewas terhimpit truk TNI saat bertugas dalam pencarian korban longsor di Cisarua KBB.

