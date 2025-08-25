2 Pria Bersimbah Darah di Ciwastra Bandung, Begini Kesaksian Warga

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:36 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial AH ditemukan tergeletak dengan kondisi bersimbah darah di tepi Jalan Ciwastra, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada Sabtu (23/8/2025) malam.

Kapolsek Rancasari Kompol Herman Junaidi mengatakan, AH merupakan pria berusia 40 tahun, warga Katapang, Kabupaten Bandung.

Korban menderita luka robek di area pelipis kiri hingga dekat area telinga. Saat ini, kondisi AH, berangsur membaik.

“Alhamdulillah sampai saat ini sudah mendingan, masih di rumah sakit,” kata Herman saat dikonfirmasi, Senin (25/8).

“Korban dibawa ke RS Hasan Sadikin untuk dilakukan pengobatan. Di dekat korban ditemukan sebuah cutter yang pegangan bagian tengahnya terbungkus kain dan lakban warna coklat,” jelasnya.

Selain AH, ada juga korban lain yaitu IG yang mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan telapak tangan kanan akibat senjata tajam.

“Dibawa oleh warga untuk dilakukan pengobatan ke RS Santosa Kopo Bandung,” ujarnya.

Mengenai luka yang dialami korban, Herman mengatakan itu diduga akibat sayatan senjata tajam.