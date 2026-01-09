Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

2 Pria Ini Berbuat Asusila di Bus Transjakarta, Sontoloyo!

Sabtu, 17 Januari 2026 – 02:33 WIB
2 Pria Ini Berbuat Asusila di Bus Transjakarta, Sontoloyo! - JPNN.COM
Tangkapan layar terduga pelaku yang melakukan masturbasi di TransJakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Instagram/@jkt.fyp/Ilham Kausar

jpnn.com - Personel Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua pria berinisial HW dan FTR yang diduga melakukan perbuatan asusila di dalam bus Transjakarta di kawasan Penjaringan, pada Kamis (15/1) sekitar pukul 18.20 WIB.

Korban dalam kejadian tersebut merupakan seorang wanita berinisial AMY (25).

"Kedua pelaku ini dijerat pasal 406 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Baca Juga:

Dia menjelaskan lokasi kejadian perkara kejahatan asusila di muka umum ini dilakukan pelaku kepada korban di dalam bus Transjakarta yang melaju di Jalan Jalan Tol Pelabuhan Gedongpanjang, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kejadian berawal saat dua pelaku yang sudah saling mengenal tiga hari, berjanji pulang bareng setelah bekerja.

Kedua pelaku ini sepakat bertemu di Halte Busway Pantai Indah Kapuk (PIK).

Baca Juga:

Saat kedua pelaku di bus, korban berada di depan kedua pelaku dalam kondisi berdiri.

Lalu pelaku HW meraba kelamin pelaku FTR hingga mengeluarkan cairan sperma yang mengenai pakaian yang dikenakan korban.

Personel Polres Metro Jakarta Utara menangkap dua pria berinisial HW dan FTR yang diduga melakukan perbuatan asusila di dalam bus Transjakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asusila  Bus Transjakarta  Transjakarta  AKBP Onkoseno Grandiarso 
BERITA ASUSILA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp