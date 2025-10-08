2 Pria Tepergok Warga Saat akan Mencuri Motor di Buah Batu, Berakhir di Kantor Polisi

jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak dua orang pria tepergok warga saat hendak beraksi melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Babakan Situ, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 7 Oktober 2025.

Kini, kedua pria berinisial JW (34) dan I (32) itu sudah diserahkan warga kepada pihak kepolisian.

Kapolsek Buah Batu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan kejadian berawal saat JW diduga hendak mencuri sepeda motor milik warga.

Namun, aksinya itu diketahui korban, ALF (20) yang kemudian berteriak minta tolong.

Warga yang mendengar teriakan korban, langsung menghampiri sumber suara dan menangkap JW serta I.

"Jadi, (pelaku) berusaha masuk (rumah korban), kemudian dilihat oleh salah satu korban dan juga tongkrongan yang ada di sana. Kemudian (warga) bersama-sama melapor kepada Pak RT, kemudian melapor kepada kami,” kata Rezky saat dikonfirmasi, Rabu (8/10).

Lalu, kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Buah Batu untuk diperiksa.

Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit motor dan kunci astag.