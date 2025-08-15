Close Banner Apps JPNN.com
2 Program Chandra Asri Raih Penghargaan Indonesia PR Of The Year 2025

Jumat, 15 Agustus 2025 – 17:00 WIB
2 Program Chandra Asri Raih Penghargaan Indonesia PR Of The Year 2025
PT Chandra Asri Pacific Tbk meraih dua penghargaan dalam Indonesia PR Of The Year 2025. Foto dok..Chandra Asri

jpnn.com, JAKARTA - PT. Chandra Asri Pacific Tbk meraih dua penghargaan dalam Indonesia PR Of The Year 2025. Raihan itu menjadi dorongan bagi perusahaan untuk menyajikan program lebih baik pada masa mendatang.

"Ini menjadi inspirasi bagi kami untuk terus mengembangkan program komunikasi yang relevan serta menghasilkan dampak positif bagi organisasi dan ekosistemnya," kata Head of Corporate Communications Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan, Jumat (15/8). 

Penghargaan yang diberikan SWA Media (Majalah MIX Marcomm) tersebut meliputi, Creative Corporate Reputation Program untuk CALIBER 2024 dengan predikat Excellent dan ESG Campaign Program untuk program: #CircleOfBeauty 2024 dengan predikat Good. 

Chrysanthi menjelaskan Chandra Asri Limitless Innovation and Business Strategy (CALIBER) Challenge merupakan kompetisi business case yang diadakan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan ide inovatif dan kreatif mereka. 

"Kompetisi sekaligus menjadi kegiatan employer branding untuk memperkenalkan perusahaan kepada calon talent, tetapi dikemas dengan cara yang lebih menarik," ujarnya.

Pada tahun lalu, CALIBER Challenge mengangkat tema “Turning Trash into Treasure: Sustainable Solutions for Plastic Waste” untuk mendorong pengetahuan dan pemahaman dalam menghadirkan solusi nyata manajemen plastik. 

Sementara itu, program Circle of Beauty merupakan salah satu kegiatan dari kampanye keberlanjutan milik Chandra Asri Group yaitu Indonesia Asri. 

Program itu mengedukasi generasi muda dalam meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah kosmetik seiring dengan perkembangan industri kecantikan.

Dua program Chandra Asri meraih penghargaan Indonesia PR Of The Year 2025 sehingga mendorong perusahaan untuk menyajikan program lebih baik

