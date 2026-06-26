2 Rekor Baru Diukir Ekuador Seusai Bungkam Jerman di Piala Dunia 2026

Jumat, 26 Juni 2026 – 06:42 WIB

jpnn.com - Kejutan tersaji pada laga terakhir Grup E Piala Dunia 2026. Ekuador sukses menumbangkan Jerman dengan skor 2-1 di Stadion MetLife, New Jersey, Jumat (26/6/2026) dini hari WIB.

Jala gawang Ekuador yang dikawal Hernan Galindez sejatinya kebobolan terlebih dahulu melalui Leroy Sane pada menit ke-2.

Namun, Ekuador mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-9 melalui Nilson Angulo.

Skuad asuhan Sebastian Beccacece itu akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Gonzalo Plata (77') seusai memanfaatkan peluang di depan gawang Jerman.

Hasil ini membawa Moises Caicedo dan kolega melangkah ke babak 32 besar dengan status peringkat ketiga terbaik.

Tim ranking 23 FIFA itu lulus ke fase gugur dengan selisih gol nol. Sebelumnya, Ekuador kalah 0-1 dari Pantai Gading dan bermain imbang tanpa gol melawan Curacao.

Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Ekuador. Mereka kembali menembus fase gugur Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah terakhir pada edisi 2006.

Saat itu, Ekuador yang masih dilatih Luis Fernando Suarez melaju hingga babak 16 besar setelah finis sebagai runner up Grup A di bawah Jerman.