JPNN.com - Daerah

2 Remaja Tenggelam di Sungai Ngambleg Grobogan Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 20 Februari 2026 – 11:30 WIB
Tim SAR gabungan membawa jenazah salah satu korban tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Tegowanu, Kabupaten Grobogan, yang ditemukan pada Kamis (19/2/2026) malam. ANTARA/HO-SAR Semarang

jpnn.com - SEMARANG - Sebanyak dua remaja tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (18/2) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Kedua korban itu ialah Levi Hengki Kurniawan dan Adi Aryaguna.

Mereka merupakan warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. 

Menurut  Kepala Kantor SAR Semarang Budiono, korban ditemukan di dua tempat dan waktu yang berbeda. 

Dia menjelaskan bahwa petugas melakukan pencarian terhadap korban hingga Kamis (19/2) malam.

Korban Ady Aryaguna ditemukan pertama pada Kamis sekitar pukul 21.15 WIB.

"Korban ditemukan sekitar 3,5 km dari lokasi awal dilaporkan hilang," katanya di Semarang, Jumat (20/2).

Dia mengatakan pencarian kemudian dilanjutkan hingga Jumat dini hari.

Dua remaja tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jateng, ditemukan meninggal dunia.

