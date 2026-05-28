2 Sahabat Bobol Depot Kusen di Palembang, Kini Berurusan dengan Polisi

jpnn.com - PALEMBANG - Dua sahabat berinsial MM (27) dan MJ (23) diamankan warga dan petugas karena kedapatan melakukan pencurian di sebuah depot kusen kawasan Jalan Pangeran Ratu Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dua sahabat yang merupakan warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, itu diduga membawa kabur sejumlah alat kerja milik korban, Rabu (27/5) malam. Kedua pelaku telah diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Palembang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pamapta Polrestabes Palembang Ipda Ammar membenarkan informasi adanya penangkapan tersebut. "Benar, kedua pelaku sudah diamankan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Ammar.

Menurut dia, polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut. “Kami juga mendalami kemungkinan ada TKP maupun pelaku lainnya," ungkapnya.

Peristiwa tersebut bermula saat korban Abdul Rahman (42) meninggalkan depot kusen miliknya, Maju Jaya, pada pagi hari. Namun, saat kembali sekitar pukul 09.00 WIB, korban mendapati jendela rumah sekaligus tempat usahanya dalam kondisi terbuka dan diduga telah dirusak.

Korban yang curiga menjadi sasaran pencurian, langsung memeriksa isi depot dan mendapati sejumlah peralatan kerja telah hilang. Beberapa barang yang raib di antaranya mesin kompresor, mesin gerinda, mesin serut, hingga alat pemotong kayu.

"Saya cuma pergi sebentar, pas pulang lihat jendela sudah terbuka dan rusak. Setelah dicek ternyata banyak alat kerja hilang," ujar Rahman saat membuat laporan di Polrestabes Palembang, Kamis (28/5).

Mendapati laporan tersebut, anggota piket Reskrim bersama petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP.