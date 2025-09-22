Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

2 Santri di Meranti Terpapar Cacar Monyet, 1 Orang Meninggal Dunia  

Senin, 22 September 2025 – 00:00 WIB
2 Santri di Meranti Terpapar Cacar Monyet, 1 Orang Meninggal Dunia   - JPNN.COM
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, MERANTI - Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan dua orang santri di dari salah satu pesantren mengalami gejala yang diduga cacar monyet (monkeypox/Mpox).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suhartian menyampaikan ada temuan dua kasus suspek cacar monyet yang masuk ke RSUD sejak Kamis (18/9/2025).

Dari dua pasien tersebut, seorang santri meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif, sementara satu lainnya masih dalam pengawasan medis.

Baca Juga:

Selain itu, ada dua pasien lain yang sempat dirujuk ke rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan memastikan keduanya hanya mengalami cacar biasa atau yang dikenal masyarakat lokal dengan istilah buah kayu.

“Kami sampaikan bahwa tidak ada penambahan kasus. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak perlu panik,” kata Ade Suhartian, Minggu malam (21/9).

Dinkes Meranti langsung turun ke lokasi pondok pesantren tempat para santri tersebut belajar.

Baca Juga:

Di sana dilakukan penyemprotan disinfektan, pembagian vitamin dan hand sanitizer, serta penyelidikan epidemiologi (PE) untuk mencegah penyebaran lebih luas.

“Kami sudah mengeluarkan surat imbauan internal, bukan untuk masyarakat luas, tetapi sebagai langkah kesiapsiagaan,” tambah Ade.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan dua orang santri di dari salah satu pesantren mengalami gejala yang diduga cacar monyet.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cacar monyet  Meranti  santri  mpox  virus mpox 
BERITA CACAR MONYET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp