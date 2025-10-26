Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

2 Sepeda Motor Hilang dalam Semalam, Lena Lapor Polisi

Minggu, 26 Oktober 2025 – 14:14 WIB
2 Sepeda Motor Hilang dalam Semalam, Lena Lapor Polisi - JPNN.COM
Lena, korban curanmor, saat membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu (26/10/2025). Foto: Dok. Polrestabes Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi pencurian sepeda motor di Palembang kembali terjadi. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak dua unit sepeda motor dalam satu malam.

Curanmor terjadi di Jalan Talang Karet, Lorong Keluarga, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, Palembang.

Peristiwa dialami oleh korban yakni Lena Komalasari (29) yang melaporkan kejadian ke Polrestabes Palembang.

Baca Juga:

Di hadapan petugas piket, Lena menuturkan bahwa motor miliknya dicuri pada Kamis (23/10/2025) sekitar pukul 06.00 WIB di teras rumahnya.

"Seperti biasa Pak, saya dan keluarga memarkirkan motor di teras rumah dan samping rumah dalam keadaan terkunci stang," kata Lena, Minggu (26/10/2025).

"Pagar rumah juga dalam keadaan terkunci," sambungnya.

Baca Juga:

Saat hendak memanaskan motor keesokan hari, Lena ternyata tidak menemukan kedua motor di teras rumahnya.

Dia kemudian mengecek CCTV, lalu melihat momen motornya dicuri oleh maling.

Aksi pencurian sepeda motor di Palembang kembali terjadi. Tidak tanggung-tanggung, pelaku menggasak dua unit sepeda motor dalam satu malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   curanmor  pencurian sepeda motor  Palembang  Sumatera Selatan 
BERITA CURANMOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp