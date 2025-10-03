Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

2 SPBU Swasta Batal Beli BBM dari Pemerintah

Jumat, 03 Oktober 2025 – 13:40 WIB
2 SPBU Swasta Batal Beli BBM dari Pemerintah - JPNN.COM
Salah satu SPBU swasta Vivo. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - SPBU swasta yakni, Vivo dan BP batal membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengatakan, batalnya dua SPBU swasta tersebut karena ada kandungan etanol.

"Vivo membatalkan untuk melanjutkan setelah setuju (membeli) 40 ribu barel (base fuel), akhirnya tidak disepakati lagi,” ucap Achmad dikutip Jumat (3/10).

Baca Juga:

Padahal, sebelumnya PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) telah sepakat menyerap 40 ribu barel BBM dari 100 ribu barel yang diimpor oleh Pertamina.

Achmad menjelaskan bahwa mundurnya Vivo disebabkan oleh temuan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel yang diimpor oleh Pertamina.

Apabila mengacu kepada regulasi, lanjut Achmad, kandungan etanol tersebut masih diperkenankan.

Baca Juga:

Ia menyampaikan, ambang batas kandungan etanol yang diperkenankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah di bawah 20 persen.

“Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian (base fuel), karena ada konten etanol tersebut,” ucapnya.

SPBU swasta yakni, Vivo dan BP batal membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bisnis  SPBU  spbu swasta  BBM 
BERITA BISNIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp