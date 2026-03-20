2 Sukses TNI Menjelang Idulfitri di Papua: Evakuasi Warga & Bikin Anggota KKB Mati

Jumat, 20 Maret 2026 – 13:22 WIB
Personel Komando Operasi (Koops) TNI tengah mendata dan memeriksa kesehatan warga yang terpaksa mengungsi akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata TPNPB-OPM di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Foto: Dispenad

jpnn.com, JAKARTA - Komando Operasi (Koops) TNI yang bertugas di Papua mencatatkan dua keberhasilan penting menjelang Idulfitri.

Melalui operasi patroli keamanan, Koops TNI berhasil menembak mati anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 

Adapun lewat operasi kemanusiaan, TNI sukses mengevakuasi warga yang mengungsi karena terganggu ulah KKB di dua wilayah berbeda di Papua.

Pada Minggu (15/3/2026), Tim Patroli Koops TNI Papua melumpuhkan Hurbianus Mirip yang masuk dalam daftar pencarian orang. Hurbianus merupakan anggota TPNPB-OPM Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III pimpinan Aibon Kogoya.

Kepala Penerangan Koops TNI Papua Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna mengungkapkan tindakan tegas terhadap Hurbianus itu bermula ketika tim patroli memergoki dua orang anggota TPNPB-OPM membawa senjata api. Sontak terjadi kontak tembak antara prajurit TNI dengan KKB itu.

Namun, dua tentara OPM itu terdesak sehingga kabur ke dalam hutan. Walakin, anggota TNI terus mengejar musuh NKRI itu.

Ternyata satu dari dua anggota KKB yang kabur itu ditemukan tewas. Hasil identifikasi menunjukkan personel KKB yang kehilangan nyawa itu bernama Hurbianus Mirip.

Nama Hurbianus Mirip dimasukkan ke dalam daftar buronan pada 2025. Rekam jejaknya penuh dengan aksi kekerasan dan pembunuhan di wilayah Papua.

Komando Operasi (Koops) TNI yang bertugas di Papua mencatatkan dua keberhasilan penting melalui operasi patroli dan kemanusiaan menjelang Idulfitri.

TNI  Koops TNI Papua  Papua  KKB  Maibrat  TPNPB-OPM  OPM 
