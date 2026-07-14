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JPNN.com - Nasional - Humaniora

2 Tahun Didampingi Pemprov Jateng, Desa di Kebumen Ini Mulai Bangkit dari Kemiskinan

Selasa, 14 Juli 2026 – 20:15 WIB
2 Tahun Didampingi Pemprov Jateng, Desa di Kebumen Ini Mulai Bangkit dari Kemiskinan - JPNN.COM
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menghadiri Festival Pangan di Desa Ayamputih, Selasa (14/7). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - KEBUMEN — Intervensi lintas sektor yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, mulai menunjukkan hasil.

Beragam program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan modal usaha, pengembangan peternakan, hingga penguatan UMKM, perlahan menggerakkan roda perekonomian desa dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Capaian tersebut mengemuka saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menghadiri Festival Pangan di Desa Ayamputih, Selasa (14/7).

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Kegiatan itu menjadi momentum untuk melihat langsung perkembangan desa yang selama ini didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Taj Yasin mengatakan konsep Program Desa Dampingan tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi memastikan masyarakat mampu mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor.

"Ini adalah bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Desa Dampingan. OPD mendampingi mulai dari UMKM, kelompok usaha, baik perorangan maupun kelompok," kata Taj Yasin.

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Dia mengapresiasi sinergi berbagai OPD yang telah mengintervensi Desa Ayamputih, khususnya Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah yang berhasil membangun kemitraan antara BUMDes peternakan ayam petelur dengan PT Jateng Agro Berdikari (JTAB).

Menurut dia, kerja sama tersebut harus diperkuat dengan memastikan hasil peternak lokal terserap oleh program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Intervensi lintas sektor yang dilakukan Pemprov Jateng di Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, mulai menunjukkan hasil.

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TAGS   Pemprov Jateng  desa  Taj Yasin  Kebumen  program pemprov jateng  desa ayamputih 
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