2 Tahun Lagi Pensiun, AKBP Basuki Terancam Dipecat Terkait Kasus Kematian Dosen Untag

Selasa, 25 November 2025 – 14:00 WIB
Ilustrasi plang kantor polisi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Basuki (56) dua tahun lagi akan purna dari tugas anggota Polri.

Perwira menengah ini terancam mendapat sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dalam kasus kematian Dwinanda Linchia Levi (35), dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan proses sidang etik terhadap AKBP Basuki akan dipercepat.

“Perhitungannya, yang bersangkutan dua tahun lagi pensiun. Untuk sidang etik kami lakukan secepat mungkin, semakin cepat semakin baik, dan ini menjadi atensi Bid Propam,” ujar Artanto, Senin (24/11).

Menurutnya, AKBP Basuki diduga melakukan pelanggaran kode etik yang tergolong berat.

“Ini merupakan pelanggaran kesusilaan dan juga pelanggaran perilaku di masyarakat,” katanya.

Kombes Artanto menjelaskan sanksi yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari yang paling ringan hingga terberat.

“Putusan hakim bisa terendah sampai yang terberat, mulai dari penundaan kenaikan pangkat, demosi, atau yang paling berat adalah PTDH. Kita lihat nanti putusan sidang kode etiknya,” tutur Kombes Artanto.

Dosen Untag ditemukan tewas di hotel, AKBP Basuki menghadapi ancaman sanksi pecat dua tahun sebelum pensiun.

