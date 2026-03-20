2 Tahun Menahan Rindu Kampung Halaman, Bu Eka Kini Bisa Mudik Nyaman Bareng PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut berpartisipasi dalam program Mudik Gratis Bersama BUMN dengan memberangkatkan 564 peserta mudik untuk masyarakat dan khususnya nasabah PNM.

Di antara ratusan peserta tersebut, ada cerita dari Eka Warni, nasabah PNM Mekaar asal Tangerang.

Bagi Eka, perjalanan mudik bukan sekadar pulang, tetapi juga tentang menjaga dirinya tetap kuat sepanjang perjalanan.

Pasalnya, dengan kondisi autoimun Rheumatoid Arthritis (RA), yang membuat perjalanan jauh, terutama menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, menjadi tidak mudah dan penuh pertimbangan.

Keinginan untuk mudik sebenarnya sudah lama ia simpan. Terakhir kali ia pulang ke kampung halaman dua tahun lalu.

Namun kali ini, kesempatan itu datang dengan cara yang berbeda lebih aman, lebih nyaman.

Sehari-hari, Ibu Eka menjalankan usaha rumahan. Dari usaha sederhana tersebut, ia tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga melibatkan tetangga di sekitarnya.

Di tengah keterbatasan yang ia jalani, Ibu Eka tetap memilih untuk terus bergerak dan memberi manfaat bagi orang lain.