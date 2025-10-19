2 Tahun Perjalanan Whoosh Dihadiahi Beban Utang dan Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Di balik utang yang menggunung sekira Rp 116 triliun, Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung menorehkan prestasi pada dua tahun perjalannya ini.

Whoosh adalah proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kereta asal China ini resmi beroperasi pada 17 Oktober 2023. Kereta ini memangkas waktu perjalanan Jakarta dan Bandung dari semula lebih dari 3 jam menjadi 46 menit.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dalam dua tahun terakhir Whoosh telah mengangkut lebih dari 12 juta penumpang.

Baca Juga: Utang Whoosh

"Dua tahun sejak dimulainya perjalanan Whoosh, kereta ini telah menjadi simbol transformasi dan ketahanan di sektor transportasi modern Indonesia," kata Eva dikutip Minggu (19/10).

Eva menuturkan selama dua tahun terakhir, Whoosh yang memiliki panjang rute 142,3 kilometer telah mengoperasikan 36.747 layanan perjalana, dengan tingkat ketepatan waktu lebih dari 95 persen.



"Dengan teknologi canggih, tata kelola yang transparan, dan berfokus pada keberlanjutan, Whoosh terus bergerak maju menuju visinya untuk menjadi operator transportasi berkelas dunia yang berkelanjutan," katanya.

Tetapi, di balik prestasi Whoosh ini pemerintahan Prabowo Subianto sedang mencari cara untuk membayar beban utang tersebut.

Baca Juga: Prabowo Sudah Pelototi Beban Utang Kereta Cepat Whoosh

Presiden Jokowi pada Jumat 17 Oktober 2025 lalu, juga sempat dimintai pendapat mengenai beban utang Whoosh. Namun pria asal Solo ini memilih untuk bungkam.

Sekadar informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.