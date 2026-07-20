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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

2 Tanker Meledak di Hormuz, Iran Malah Sebut Gegara Amerika

Senin, 20 Juli 2026 – 14:32 WIB
2 Tanker Meledak di Hormuz, Iran Malah Sebut Gegara Amerika - JPNN.COM
Kapal patroli milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Selat Hormuz. (ANTARA/Xinhua/aa.)

jpnn.com, TEHRAN - Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Senin dini hari menyatakan dua tanker minyak, yang berusaha melintasi "jalur tak aman" di sebelah selatan Selat Hormuz, meledak dan tidak dapat melanjutkan pelayarannya.

IRGC menyatakan dua kapal itu berusaha melintasi jalur rute itu di bawah "tekanan dan paksaan" dari militer Amerika Serikat.

Dalam pernyataan tersebut, Iran pun kembali memperingatkan bahwa selama "agresi AS terus berlanjut di kawasan tersebut, maka jalur itu tidak akan aman untuk pengiriman pupuk, minyak, atau gas.

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Oleh karena itu, lanjut IRGC, militer AS harus bersiap menghadapi pembalasan atas tindakan ilegal dan melanggar hukum itu.

Sebelumnya, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menyatakan pihak militer telah melaporkan adanya kapal yang terbakar sekitar delapan mil laut di barat laut Kumzar, Oman, dan penyebab kebakaran tersebut belum diverifikasi.

Ketegangan regional semakin memanas sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada Februari lalu. Iran pun membalas dengan serangan drone dan rudal dengan menargetkan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah aset-aset milik AS.

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AS dan Iran sempat menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik dan mencapai perdamaian jangka panjang.

Namun, ketegangan kembali meningkat pekan lalu akibat sengketa di Selat Hormuz hingga memicu aksi saling serang antara kedua negara. (ant/dil/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Iran pun kembali memperingatkan bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah aman selama agresi Amerika Serikat terus berlanjut di kawasan tersebut

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

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TAGS   perang Iran  Selat Hormuz  Kapal Tanker  Amerika Serikat  Iran 
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