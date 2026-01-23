Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

2 Tantangan Danantara Versi Analis, Masalah Komunikasi Publik & Kebijakan Pengelolaan Aset

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:30 WIB
2 Tantangan Danantara Versi Analis, Masalah Komunikasi Publik & Kebijakan Pengelolaan Aset - JPNN.COM
Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com - Analis politik Hendri Satrio atau Hensa menilai Danantara masih menghadapi beberapa tantangan setelah terbentuk, yakni komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan aset

Menurut dia, persoalan komunikasi menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan penerimaan dan kepercayaan masyarakat.

"Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik," ujar Hensa kepada awak media, Jumat (23/1).

Baca Juga:

Hensa mengatakan komunikasi tersebut harus menjawab kekhawatiran daerah, membangun harapan realistis, dan membuka ruang dialog.

Menurutnya, publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret agar mereka memahami arah kebijakan Danantara secara realistis.

"Menurut saya publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret, bukan hanya janji dan jargon untuk menjawab kekhawatiran serta membangun harapan yang realistis, dan membuka ruang dialog buat masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Dari aspek pengelolaan aset, Hensa menyoroti sisi investasi Danantara bisa dirasakan daerah, terutama dalam bentuk akses ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja.

Terlebih lagi, ujar dia, beberapa daerah saat ini banyak bergantung dari transfer pusat untuk pengampunan infrastruktur dasar.

Analis politik Hendri Satrio menyebut persoalan komunikasi menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan penerimaan dan kepercayaan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danantara  pengelolaan aset  Komunikasi  Hendri Satrio  BUMN  Prabowo 
BERITA DANANTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp