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JPNN.com - Kriminal

2 Terduga Pelaku Pembunuhan di Tangerang Ternyata Ayah dan Anak

Minggu, 07 Juni 2026 – 08:15 WIB
2 Terduga Pelaku Pembunuhan di Tangerang Ternyata Ayah dan Anak - JPNN.COM
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Polisi menangkap dua orang terduga pelaku pembunuhan seorang pedagang cilok berinisial P (33), di rumah kontrakan Desa Pasir Gadung, Cikupa, Tangerang.

Kedua terduga pelaku berinisial PBT (41) dan MS (17) ini ditangkap polisi di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat (5/6/2026).

"Dua terduga pelaku sudah kami amankan. Saat diamankan tidak ada perlawanan," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cikupa Ipda Syaiful Rusdiansyah di Tangerang, Sabtu (6/6/2026).

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Kedua orang terduga pelaku diketahui merupakan ayah dan anak.

Salah satu pelaku, yakni MS, tinggal satu kontrakan dengan korban dan sama-sama berprofesi sebagai pedagang cilok.

"MS ini teman satu kontrakan korban, sesama pedagang cilok, sedangkan BT merupakan ayah kandungnya," kata dia.

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Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap dua orang itu untuk bisa mengungkap motif kasus pembunuhan tersebut.

"Nanti kami akan infokan. Pada hari Senin (8/6) akan dirilis," ujar Syaiful.

Polisi menangkap dua orang terduga pelaku pembunuhan seorang pedagang cilok berinisial P (33), di rumah kontrakan Desa Pasir Gadung, Cikupa, Tangerang.

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TAGS   pembunuhan  Tangerang  pedagang cilok  pelaku  ayah dan anak 
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