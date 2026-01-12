2 Wilayah di Donggala Dilanda Banjir Bandang

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah (BPBD Sulteng) melaporkan peristiwa banjir bandang menerjang dua wilayah di Kabupaten Donggala, yakni Banawa dan Rio Pakava.

Banjir bandang dipicu akibat curah hujan tinggi, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Sulteng Asbudianto mengatakan banjir juga menerjang terjadi di Desa Limboro Banawa Tengah dan Desa Pantolobete, Lalundu Dusun 1, Rio Mukti, Panca Mukti, Bonemarawa, Mbulawa, Ngovi, Pakava, dan Polanto Jaya Dusun 4 Kecamatan Rio Pakava.

Dia mengatakan penyebab banjir di Banawa Tengah dan Rio Pakava akibat wilayah tersebut diguyur hujan deras, sehingga menyebabkan air sungai meluap.

"Untuk wilayah terdampak di Banawa Tengah, yakni 10 rumah warga dan jalan trans Sulawesi terendam banjir, saat ini air sudah surut, namun perlu dilakukan normalisasi sungai agar saat terjadi hujan tidak mengakibatkan banjir kembali," ucapnya, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa banjir di Rio Pakava membuat jalan poros Desa Lalundu digenangi air.

"Kalau di Rio Pakava itu kebutuhan mendesaknya adalah perbaikan saluran drainase, terutama di jalan poros Desa Lalundu," ujarnya.

Diketahui terdapat 11 desa lainnya juga diterjang banjir, seperti Desa Wani 1, Wani 2, Wani 3, dan Wani Lumbumpetigo, Kecamatan Tanantovea, Desa Amal Dusun Maliko, Toaya, Kumbasa, Enu, Lero, dan Sumari, Kecamatan Sindue, serta Desa Labuan Toposo Dusun Sisere, Kecamatan Labuan.