JPNN.com - Internasional - Eropa

2 WNI di Rumania Terdeteksi Mengidap Lepra, 3 Lainnya Diisolasi

Selasa, 16 Desember 2025 – 15:48 WIB
Arsip - Duta Besar RI untuk Rumania dan Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, berbicara kepada wartawan di Bucharest. Foto: ANTARA/HO-KBRI Bucharest

jpnn.com, BUCHAREST - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Bucharest menyatakan komitmen untuk terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia di Rumania yang didiagnosa mengidap lepra.

Duta Besar RI untuk Rumania dan Moldova, Meidyatama Suryodiningrat mengatakan bahwa KBRI mengetahui adanya dua warga negara Indonesia (WNI) yang terkonfirmasi mengidap penyakit lepra setelah hasil pemeriksaan rumah sakit keluar pada 11 Desember.

"Pemeriksaan dilakukan setelah keduanya menunjukkan gejala gatal-gatal pada kulit. Saat ini, kedua WNI dalam perawatan rumah sakit setempat," kata Meidyatama dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/12).

Kedua WNI tersebut adalah pekerja migran yang baru bekerja di Rumania selama tiga dan 12 bulan.

Selain itu, ada tiga WNI lain yang sedang menjalani isolasi dan pengawasan medis karena melakukan kontak dekat dengan kedua WNI itu.

Kendati pemeriksaan telah dilakukan, belum ada diagnosa lanjutan terkait tiga WNI tersebut. Hasil tes medis menunjukkan mereka belum terinfeksi.

Kelima WNI itu bekerja di sebuah tempat spa di kota Cluj-Napoca, 460 kilometer sebelah utara ibu kota Bucharest.

"KBRI Bucharest terus melakukan pemantauan, serta komunikasi dengan pasien maupun koordinasi dengan otoritas kesehatan setempat," kata Meidyatama. (ant/dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

WNI di Rumania  penyakit lepra  KBRI Bucharest  Rumania  lepra  Penyakit menular 

