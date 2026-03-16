Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

20 Bus Mudik Gratis Antar 1.000 Mustahik Pulang Kampung

Senin, 16 Maret 2026 – 23:33 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melepas keberangkatan 20 armada bus dalam program “Mudik Bahagia Bersama Baznas” di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (16/3).

Program ini memfasilitasi sekitar 1.000 mustahik untuk pulang ke kampung halaman dalam rangka merayakan Idulfitri.

Sebanyak 20 bus tersebut diberangkatkan menuju sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Program mudik gratis ini ditujukan bagi kelompok masyarakat rentan seperti marbot masjid, guru ngaji, guru pesantren, pelajar dan mahasiswa, hingga pedagang kaki lima.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan program ini tidak hanya menyediakan fasilitas transportasi gratis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi masyarakat menjelang Lebaran.

"Laksanakan kebajikan di kampung halaman dan gunakan bekal yang ada untuk membantu meningkatkan ekonomi daerah setempat,” ujar Sodik saat melepas keberangkatan bus.

Selain menyediakan transportasi, Baznas juga memberikan berbagai layanan bagi para peserta mudik, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsumsi buka puasa bersama, hingga paket sembako sebagai bekal merayakan Lebaran di kampung halaman.

Sodik menambahkan, penggunaan moda transportasi bus juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama bagi masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bus mudik  mudik  Pulang Kampung  Baznas  Ramadan 

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp