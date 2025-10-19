20 Komunitas Padel Indonesia dan Malaysia Bertanding di Event Padelink 2025

Minggu, 19 Oktober 2025 – 15:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas olahraga padel di Jakarta dan Malaysia bertemu di turnamen Padelink, di Lapangan Mr Padel, Minggu (19/10/2025).

Sebanyak 20 komunitas padel dari Indonesia dan Malaysia berpartisipasi dalam program Citylink Sport Tourism menggandeng Traveloka.

Project Director Padelink Zeyhan Fitra Fadillah mengaku ini menjadi event pertama Padelink dan bakal menjadi agenda rutin untuk komunitas padel di Indonesia. Ia mengatakan, Padelink bukan sekadar “sport fun” tetapi juga memasukkan unsur kompetitifnya di setiap turnamen.

Meskipun, tujuan utama dari event Padelink untuk mengumpulkan komunitas-komunitas padel di seluruh Indonesia, bahkan negara tetangga.

"Padelink sendiri sesuai namanya kita nge-link-in semua komunitas untuk bergabung disini. Jadi ada unsur comunity gatheringnya," tutur Zehan ditemui di Lapangan Mr Padel, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

Selain 19 komunitas padel dari wilayah Jabodetabek, Padelink juga diikuti komunitas padel dari Malaysia, Records Padel.

Bahkan, komunitas padel yang diisi putra Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Audy Pratama Subagdja juga berpartisipasi di event ini.

Para komunitas mengirim jagoan-jagoan mereka untuk berpartisipasi di turnamen yang merebutkan hadiah uang tunai dan tiket gratis kemana saja dari Citylink dan Traveloka.