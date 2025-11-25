20 Menit Penentu, Robet Simanullang, Anak Medan yang Bawa Yamaha Indonesia Mendunia

Selasa, 25 November 2025 – 20:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Satu nama mencuat jadi buah bibir di lingkungan Yamaha Indonesia yaitu Robet B Simanullang.

Bukan tanpa alasan, pemuda 27 tahun asal Medan itu baru saja mengharumkan nama Indonesia dengan meraih juara 3 World Technician Grand Prix 2025.

WTGP adalah ajang teknisi motor paling prestisius Yamaha di dunia.

Kompetisi yang berlangsung di Iwata, Jepang itu mempertemukan para teknisi terbaik dari berbagai negara.

Robet harus menghadapi 22 teknisi dari 19 negara, semuanya jagoan, semuanya terlatih. Justru di panggung besar itu, Robet membuktikan ketangkasannya.

Lawan Dunia, Selesaikan Tantangan 20 Menit Lebih Cepat

Di kelas commuter dengan bahan ujian sepeda motor skutik, Robet tampil mencolok.

Tugasnya terlihat sederhana, tetapi tekanan teknis dan mentalnya tinggi: menemukan dan memperbaiki masalah motor menggunakan Yamaha Diagnostic Tool (YDT)—lalu melanjutkan ke ujian customer relations yang menguji kemampuan komunikasi teknisi terhadap konsumen.