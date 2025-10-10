20 Negara Masuk Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Kapan?

jpnn.com - BIR El DJIR – Aljazair menjadi negara ke-20 yang menembus Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Somalia dengan skor 3-0 pada kualifikasi di zona Afrika, di Stadion Miloud Hadefi, Bir El Djir, Aljazair, Jumat (10/10) dini hari WIB.

Itu mengakhiri penantian selama 12 tahun dari Aljazair, yang terakhir kali tampil pada Piala Dunia di Brasil 2014.

Hingga hari ini, kualifikasi World Cup 2026 di pelosok dunia masih berlangsung, bahkan Eropa yang nantinya menjadi penyumbang tim terbanyak, belum bisa memastikan siapa saja yang lulus.

Piala Dunia 2026 di Kanada-Meksiko-Amerika Serikat menjadi edisi pertama PD diikuti 48 negara -sebelumnya 32.

Selain tiga tuan rumah yang otomatis lulus tanpa kualifikasi, Piala Dunia 2026 diikuti oleh;

16 negara perwakilan konfederasi UEFA (Eropa)

9 dari CAF (Afrika)

8 dari AFC (Asia)

6 dari Conmebol (Amerika Selatan)

3 dari Concacaf -di luar tiga tuan rumah (Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia)

1 OFC (Oseania)

2 dari fase play-off (bisa dari konfederasi manapun)

Berikut di bawah ini 20 negara yang sudah mengantongi tiket Piala Dunia 2026.

2026 FIFA World Cup Qualification

Sementara itu, Timnas Indonesia masih mengais harapan di Babak IV Kualifikasi Zona Asia. Juara di grup Babak IV dapat tiket ke Kanada-Meksiko-AS.

Andai gagal menjuarai Babak IV, Indonesia masih punya kans ke Babak V (syaratnya finis sebagai runner up Babak IV).