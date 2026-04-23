Nasional - Hukum

20 Pejabat Pemkab Tulungagung Diperiksa KPK Secara Maraton di Surabaya

Kamis, 23 April 2026 – 21:49 WIB
20 Pejabat Pemkab Tulungagung Diperiksa KPK Secara Maraton di Surabaya - JPNN.COM
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat menggeledah beberapa ruang kerja di kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. ANTARA/Destyan Sujarwoko

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung sepanjang pekan ini.

Pemeriksaan yang berlangsung selama tiga hari di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur tersebut bertujuan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemerasan yang menjerat Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Pelaksana Teknis (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan pemeriksaan tersebut berlangsung di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur secara maraton.

“Pemeriksaan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu sampai Jumat pekan ini di BPKP Surabaya. Kami belum mengetahui detail materi pemeriksaannya,” katanya pada Kamis.

Ia menambahkan, informasi yang diterima pemerintah daerah masih bersifat umum, yakni adanya sejumlah pejabat yang tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tulungagung, Chandra Gupta Mauria, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Berdasarkan surat dari KPK, total sekitar 20 pejabat dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

Menurut dia, pemeriksaan dibagi dalam beberapa sesi. Pada Rabu dan Kamis masing-masing sembilan pejabat telah diperiksa, sedangkan sisanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari berikutnya.

“Pemeriksaan dilakukan bertahap, tidak bersamaan, hingga totalnya sekitar 20 pejabat,” ujarnya.

KPK melakukan pemeriksaan maraton terhadap 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung sepanjang pekan ini.

Kasus Bupati Tulungagung Nonaktif 

