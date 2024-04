20 PPPK BPJPH Dilantik, Aqil Irham: Terapkan Nilai-Nilai AKHLAK dalam Bertugas

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Aqil Irham melantik dan mengambil sumpah jabatan 20 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan BPJPH di Jakarta, Selasa (23/4).

Dalam kesempatan itu, Aqil Irham menyampaikan beberapa pesan kepada para PPPK yang dilantik. Aqil mengingatkan para PPPK supaya menerapkan nilai-nilai AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam setiap tugas.

"Integritas dan etika tinggi sangatlah krusial dalam memastikan keberhasilan program-program BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/4).

Aqil berpesan kepada PPPK agar menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif, inovatif, dan terus mengembangkan diri secara profesional. Menurut dia, hal itu diperlukan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Salah satu cara dalam menjawab tantangan zaman dalam menjalankan reformasi birokrasi adalah dengan menumbuhkan budaya adaptif dan inovatif di kalangan ASN," ungkapnya.

Aqil menjelaskan bahwa saat ini BPJPH terus melakukan berbagai upaya inovatif dan transformasi untuk menjadikan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal yang kian baik dari waktu ke waktu.

Dia menjelaskan berbagai upaya transformatif dengan cara-cara yang inovatif dan kerja yang out of the box penting dilakukan dalam mendorong percepatan sertifikasi halal.

"Mari terus bekerja dan berkinerja dengan kerja keras dan kerja cerdas, untuk menyongsong Wajb Halal Oktober 2024 dengan penuh semangat, optimisme dan produktivitas," kata Aqil. (antara/jpnn)