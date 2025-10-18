20 Ribu Peserta Program Magang Nasional Bakal Mulai Bekerja 20 Oktober

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 20 ribu peserta program Magang Nasional yang disediakan oleh pemerintah akan mulai bekerja pada 20 Oktober. Menurut Airlangga, sebanyak 20 ribu lulusan perguruan tinggi itu masuk dalam gelombang pertama program Magang Nasional.

“(Mereka) mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang,” ucap Airlangga di depan Kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Menurut Airlangga, seluruh peserta magang bakal diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan upah minimum provinsi (UMP) wilayah setempat.

“Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah,” ungkapnya. Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengatakan ada 1.666 perusahaan yang mendaftarkan dan menyiapkan posisi kerja dengan 26.181 posisi yang ditawarkan.

“Jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa peserta magang yang hadir dalam acara konferensi pers, yakni alumnus Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, dan Universitas Negeri, dan lainnya.

Adapun, batch kedua program Magang Nasional dengan 80.000 peserta akan dibuka pada November nanti. (mcr4/jpnn)