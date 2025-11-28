20 Ribu PPPK Bakal Hadiri Silatnas Desember, Optimistis Diangkat PNS

jpnn.com, JAKARTA - Silaturahmi nasional (Silatnas) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang rencananya digelar pada Desember 2025 akan dihadiri 20 ribu orang. Silatnas ini menjadi puncak perjuangan PPPK menuju PNS.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan, sampai hari ini sudah 16 forum PPPK yang menyatakan siap bergabung dalam Silatnas. Dia optimistis target massa 20 ribu orang bisa tercapai.

"Insyaallah 20 ribu PPPK akan bergabung dalam silatnas di Jakarta. Semuanya satu visi jadi PNS," kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (28/11).

Dia menegaskan, alih status PPPK ke PNS adalah harga mati. Jalan menuju PNS juga menurutnya terbuka lebar.

Ada banyak alasan PPPK minta dialihkan ke PNS. Salah satunya soal tidak adanya pensiun bagi PPPK dan sistem kerja kontrak yang membuat mereka bekerja dalam tekanan.

"Kami optimistis banget jadi PNS, karena tidak ada yang mustahil. Ketika Allah SWT sudah berkehendak hal mustahil pun bisa terjadi," kata Fadlun.

Dia mengungkapkan, berbagai tinjauan soal alih status PPPK ke PNS sudah disampaikan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada 26 November 2025. Tinjauan itu berdasarkan hasil rembukan forum-forum PPPK dari lintas instansi dan profesi.

"BAM DPR RI akan mendorong Komisi II untuk mengundang rapat kerja lintas kementerian termasuk BKN dan KemenPAN-RB khusus membahas alih status PPPK ke PNS," terangnya.