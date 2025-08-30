Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

20 Semifinalis Kejuaraan Dunia BWF 2025, Termasuk 1 Anggota Polri

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 09:33 WIB
20 Semifinalis Kejuaraan Dunia BWF 2025, Termasuk 1 Anggota Polri
Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Adidas Arena, Paris. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - PARIS - BWF World Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris tiba pada babak yang menurut sebagian atlet apa pun, lebih menegangkan ketimbang final, yakni semifinal.

Sebanyak 20 kontestan di lima nomor mau tak mau harus siap mengayun raket di Adidas Arena, Paris hari ini, demi tiket final.

Dari 20 semifinalis itu ada satu anggota Polri, yakni polisi wanita Bripda Putri Kusuma Wardani.

Putri KW akan meladeni tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi di 4 Besar.

Selain itu, di nomor tunggal putra, ada yang menarik perhatian, yakni cowok Kanada berusia 20 tahun Victor Lai.

Victor Lai tembus semifinal setelah menyingkirkan lawan-lawan yang di atas kertas lebih baik, termasuk tunggal putra Singapura si Juara Dunia 2021 Loh Kean Yew di 8 Besar kemarin.

"Luar biasa. Saya masih terkejut, saya sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada semua pendukung, pelatih, dan keluarga saya," kata Lai setelah menang di perempat final.

Victor Lai pun memastikan diri menjadi pemain pertama Kanada yang meraih medali di Kejuaraan Dunia BWF (minimal perunggu buat semifinalis).

Jangan sampai ketinggalan, ya, semifinal Kejuaraan Dunia BWF 2025 hari ini. Ada anggota Polri.

