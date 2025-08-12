Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

20 Tentara Jadi Tersangka Penganiayaan Prada Lucky, Motifnya

Selasa, 12 Agustus 2025 – 02:22 WIB
20 Tentara Jadi Tersangka Penganiayaan Prada Lucky, Motifnya - JPNN.COM
Prada Lucky Namo, anggota TNI yang meninggal akibat diduga dianiaya oleh seniornya.ANTARA/Kornelis Kaha

jpnn.com - Kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dianiaya senior makin terang.

Sebanyak 20 tentara pun sudah dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan Prada Lucky.

20 Tentara Jadi Tersangka Penganiayaan Prada Lucky, MotifnyaPangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto (tengah) saat bersama orang tua Prada Lucky di rumah duka, Senin (11/8). ANTARA/Kornelis Kaha

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Namun, peran masing-masing tersangka masih didalami oleh penyidik dari Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD).

"Dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan bisa diketahui perannya masing-masing apa, sehingga nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang," kata Brigjen Wahyu di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Brigjen Wahyu menjelaskan saat ini 20 tersangka sedang diperiksa oleh personel POM AD.

Dari hasil pemeriksaan itu, nanti para tersangka akan dikenakan pasal sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Sebanyak 20 tentara, termasuk seorang perwira TNI jadi tersangka penganiayaan Prada Lucky Namo di NTT. Pangdam Udayana bilang begini soal motif.

