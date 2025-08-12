20 Tentara Jadi Tersangka Penganiayaan Prada Lucky, Motifnya

Selasa, 12 Agustus 2025 – 02:22 WIB

jpnn.com - Kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dianiaya senior makin terang.

Sebanyak 20 tentara pun sudah dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan Prada Lucky.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Namun, peran masing-masing tersangka masih didalami oleh penyidik dari Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD).

"Dari yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini nanti akan bisa diketahui perannya masing-masing apa, sehingga nanti bisa diterapkan pasal untuk orang per orang," kata Brigjen Wahyu di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Brigjen Wahyu menjelaskan saat ini 20 tersangka sedang diperiksa oleh personel POM AD.

Dari hasil pemeriksaan itu, nanti para tersangka akan dikenakan pasal sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.