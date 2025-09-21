200 Hektare Lahan di Ogan Ilir Terbakar

Minggu, 21 September 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 200 hektare lahan di Ogan Ilir atau tepatnya di sekitar area tol Palembang - Indralaya terbakar, Sabtu (20/9/2025) siang kemarin.

Puluhan personel dari tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI, dan Polri berjibaku memadamkan api hingga pukul 01.30 WIB.

"Tadi pagi, pemadaman masih dilanjutkan, karena masih ada api aktif dan asap," ungkap Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatra, Minggu (21/9).

Pemadaman juga dibantu helikopter water bombing hingga sore. Fokus pemadaman adalah pengamanan wilayah pemukiman, jalan tol, dan jalan lintas agar tidak terganggu.

"Helikopter juga turut memadamkan hingga pukul 16.30 WIB," ujar Ferdian.

Api dengan cepat menjalar dikarenakan kondisi bahan bakaran di lahan mineral tersebut melimpah.

Baca Juga: Dua Korban Tenggelam di Sungai Ogan Ditemukan Meninggal Dunia

"Kondisi bahan bakaran melimpah. Namun, kondisi di bawah masih ada genangan air dangkal," kata Ferdian.

Pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran. Namun, Ferdian memastikan karena ulah manusia.