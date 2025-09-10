200 Paket ZChicken Dibagikan untuk Ojol dan Pekerja Rentan di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Bank Makanan menyalurkan 200 paket makanan siap saji ZChicken bagi masyarakat rentan, khususnya pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja nonformal di sejumlah wilayah Jakarta.

Pendistribusian paket tersebut disambut antusias penerima manfaat. Bagi para pekerja jalanan, bantuan ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk makan siang saat beristirahat, tetapi juga membantu menghemat pengeluaran harian yang dapat dialihkan untuk kebutuhan keluarga.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA, mengatakan program Bank Makanan hadir sebagai wujud kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kehadiran paket ZChicken ini bukan hanya soal mengurangi beban pengeluaran, tetapi juga menghadirkan kepedulian dan kebersamaan di tengah perjuangan mereka mencari nafkah,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Saidah menambahkan, pekerja sektor informal seperti pengemudi ojol, pedagang asongan, hingga juru parkir merupakan kelompok yang paling terdampak ketidakpastian ekonomi.

Melalui bantuan makanan siap saji, mereka diharapkan lebih tenang dan terbantu dalam menjalani aktivitas harian.

Distribusi paket makanan dilakukan di sejumlah titik di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Selain menyasar pekerja jalanan, BAZNAS juga menyalurkan bantuan ke kawasan kampung pemulung untuk mendukung kebutuhan pangan warga setempat.