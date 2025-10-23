Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

2.000 Personel Amankan Laga Persib vs Selangor FC di Stadion GBLA

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:13 WIB
Suporter Persib, Bobotoh, memenuhi bangku penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Ilustrasi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung akan menjamu tim asal Malaysia, Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (23/10/2025) pukul 19.15 WIB.

Kedua tim dipertemukan dalam laga ketiga Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Animo pertandingan ini diprediksi tinggi, sebab kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk meraih tiga poin. Selain itu, akan banyak Bobotoh yang menyaksikan laga tersebut.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 10 ribu tiket pertandingan ludes terjual. Hal ini pun jadi atensi pihak kepolisian.

"Nanti malam pertandingan Persib melawan Selangor itu jadi atensi bagi jajaran Polrestabes Bandung karena melibatkan klub dari luar luar negeri dan secara laporan kami mendapat laporan sampai hari ini sudah terjual 18.000," kata Budi di Mapolsek Sukajadi, Kota Bandung, Kamis (23/10/2025).

Demi mengamankan jalannya laga, Budi menuturkan pihaknya akan mengerahkan sekitar dua ribu personel. Petugas akan disebar di sejumlah titik di sekitaran Stadion GBLA.

"Pengamanan kami kuatkan kurang lebih ada 2000 personel yang kami akan berikan pengamanan di GBLA," ucapnya.

