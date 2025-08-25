Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

2026 Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ali Minta Ditanyakan kepada Menkeu Sri Mulyani

Senin, 25 Agustus 2025 – 09:31 WIB
2026 Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ali Minta Ditanyakan kepada Menkeu Sri Mulyani - JPNN.COM
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Foto: dok BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com - BANDUNG - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lagi mengungkapkan mengenai rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Ditanya mengenai rencana tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyarankan agar pertimbangan naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan mulai 2026 agar ditanyakan dan dikonfirmasi kepada Menkeu Sri Mulyani.

Ali Gufron mengatakan pernyataan tersebut bukanlah datang dari pihaknya, sehingga lebih baik menanyakan ke narasumber pertama isu ini.

Baca Juga:

Narasumber dimaksud ialah Sri Mulyani yang menyatakan akan ada penyesuaian tarif BPJS mulai 2026.

"Kan, Dirut BPJS belum pernah ngomong itu. Silahkan tanyakan beliau," kata Ali Gufron di Bandung, Senin (25/8).

Meski demikian, Ali menilai jika terealisasikan hal tersebut bagus dan baik. "Itu bagus," katanya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program.

"Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan mengenai rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Kesehatan  Iuran Bpjs Kesehatan  Menkeu Sri Mulyani  Ali Ghufron Mukti 
BERITA BPJS KESEHATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp