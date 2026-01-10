2026, Pemkot Tangerang Menyiapkan 20 Ribu Lowongan Kerja

jpnn.com - TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menyiapkan sejumlah program prioritas dalam menurunkan angka pengangguran terbuka.

Pada 2026, Pemkot Tangerang menyiapkan 20 ribu lowongan pekerjaan melalui berbagai program unggulan seperti bursa kerja, pelatihan kerja dan lainnya.

“Kami sudah siapkan sejumlah program prioritas dalam menurunkan angka pengangguran terbuka dengan menyediakan 20 ribu lowongan kerja," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti di Tangerang, Banten, Sabtu (10/1).

Dia menambahkan bahwa Pemkot Tangerang juga memaksimalkan lima balai latihan kerja (BLK) yang sudah dibangun di tahun sebelumnya, dengan fokus mencetak tenaga kerja berdaya saing.

"Targetnya, kami bisa menyerap sekitar lima ribu tenaga kerja dari program-program yang akan direalisasikan pada tahun ini," kata Yeti.

Sementara itu, berdasarkan data di sektor ketenagakerjaan sepanjang 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diproyeksikan menurun menjadi 5,89 persen pada 2025 dari 5,92 persen pada tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menambahkan upaya lain yang akan dimaksimalkan pada tahun ini adalah memperluas kerja sama dengan perusahaan dalam program bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk penempatan lulusan langsung bekerja.

Saat ini, sudah ada 116 BKK yang terbentuk dan semuanya telah memiliki kontribusi positif dalam penyaluran lulusan ke perusahaan.