Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

2026, Pemkot Tangerang Menyiapkan 20 Ribu Lowongan Kerja

Sabtu, 10 Januari 2026 – 11:40 WIB
2026, Pemkot Tangerang Menyiapkan 20 Ribu Lowongan Kerja - JPNN.COM
Arsip - Warga sedang melakukan scan barcode di booth Disnakaer Kota Tangerang yang menyediakan info lowongan kerja. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang

jpnn.com - TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menyiapkan sejumlah program prioritas dalam menurunkan angka pengangguran terbuka.

Pada 2026, Pemkot Tangerang menyiapkan 20 ribu lowongan pekerjaan melalui berbagai program unggulan seperti bursa kerja, pelatihan kerja dan lainnya.

“Kami sudah siapkan sejumlah program prioritas dalam menurunkan angka pengangguran terbuka dengan menyediakan 20 ribu lowongan kerja," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti di Tangerang, Banten, Sabtu (10/1).

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa Pemkot Tangerang juga memaksimalkan  lima balai latihan kerja (BLK) yang sudah dibangun di tahun sebelumnya, dengan fokus mencetak tenaga kerja berdaya saing.

"Targetnya, kami bisa menyerap sekitar lima ribu tenaga kerja dari program-program yang akan direalisasikan pada tahun ini," kata Yeti.

Sementara itu, berdasarkan data di sektor ketenagakerjaan sepanjang 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diproyeksikan menurun menjadi 5,89 persen pada 2025 dari 5,92 persen pada tahun sebelumnya.

Baca Juga:

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan menambahkan upaya lain yang akan dimaksimalkan pada tahun ini adalah memperluas kerja sama dengan perusahaan dalam program bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk penempatan lulusan langsung bekerja.

Saat ini, sudah ada 116 BKK yang terbentuk dan semuanya telah memiliki kontribusi positif dalam penyaluran lulusan ke perusahaan.

Pemkot Tangerang menyiapkan sejumlah program prioritas dalam menurunkan angka pengangguran terbuka dengan menyediakan 20 ribu lowongan kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lowongan Kerja  lowongan pekerjaan  pemkot tangerang  pengangguran terbuka 
BERITA LOWONGAN KERJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp