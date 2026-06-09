2026 PMGO Season 1 Berakhir, Pecahkan Guinness World Records

jpnn.com, JAKARTA - 4thrives Esports berhasil membawa pulang gelar Champion di ajang 2026 PUBG MOBILE Global Open (PMGO) Season 1.

Kemenangan 4thrives Esports merupakan hasil dari perjalanan panjang dan penuh determinasi di Road to PMGO serta gameplay yang mengesankan sepanjang Group Stage, Survival Stage, dan Grand Finals.

Pencapaian ini menjadi tonggak bersejarah bagi 4thrives Esports, karena mereka meraih kemenangan internasional besar pertama mereka di PUBG MOBILE Esports, sekaligus menjadi tim esports asal Pakistan pertama yang memenangkan gelar Champion dalam turnamen PUBG MOBILE Esports tingkat global.

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Turnamen ini juga menandai dua pencapaian penting bagi PUBG MOBILE Esports, yaitu sebagai PUBG MOBILE Global Open pertama yang memiliki dua musim dalam satu tahun, serta berhasil memecahkan Guinness World Record sebagai Turnamen Esports Mobile Berbasis Tim Terbesar dalam sejarah.

2026 PMGO S1 dimulai dengan Group Stage berintensitas tinggi yang penuh taruhan besar, di mana 32 tim dari seluruh dunia diterjunkan ke battlegrounds dan dibagi ke dalam dua grup yang masing-masing berisi 16 tim.

Enam tim terbaik dari masing-masing grup menjadi 12 tim pertama yang mengamankan tempat di Grand Finals, sementara empat slot tersisa diperebutkan oleh tim-tim yang berjuang melalui Survival Stage yang menegangkan untuk mendapatkan tempat di panggung terakhir.

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Pada Group Stage, 4thrives Esports menempati posisi ke-10 di Group A, namun mereka menunjukkan tekad kuat untuk tidak tertinggal di Survival Stage, menyingkirkan 12 tim lainnya bersama Team Flash, GOAT Team, dan 721 Esports untuk memastikan tempat mereka di panggung utama.

Tak hanya itu, turnamen ini juga memecahkan Guinness World Record sebagai turnamen esports mobile berbasis tim terbesar dengan total 1.224.169 pemain yang mendaftar untuk 2026 PMGO S1.