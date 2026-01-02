Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

2026, PNM Perkuat Komitmen Pelayanan Berbasis Customer Experience

Jumat, 02 Januari 2026 – 21:35 WIB
Gedung perkantoran PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Foto: dok. PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan yang berkiblat pada customer experience sebagai fondasi utama strategi perusahaan di tahun 2026.

Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjalanan PNM yang selama ini tidak hanya menghadirkan pembiayaan, tetapi juga membangun hubungan empatik dan bermakna dengan jutaan nasabah di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary mengatakan dalam refleksi kinerja 2025, PNM menekankan kekuatan utama perusahaan terletak pada sentuhan manusia, empati, dan keberpihakan pada masyarakat prasejahtera.

Nilai tersebut menjadi landasan dalam menghadirkan layanan yang tidak semata administratif, melainkan berorientasi pada pengalaman nasabah secara menyeluruh, mulai dari akses layanan, kualitas interaksi, hingga dampak nyata bagi kehidupan mereka.

PNM memandang customer experience sebagai perjalanan jangka panjang yang dibangun melalui kehadiran yang konsisten dan pendampingan yang relevan.

Pendekatan ini selaras dengan semangat pemberdayaan yang telah menjangkau puluhan juta perempuan prasejahtera, di mana PNM hadir tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan nasabah

Dodot menyampaikan arah pelayanan PNM di 2026 akan semakin menekankan kualitas pengalaman nasabah di setiap titik layanan.

“Customer experience bagi PNM adalah bagaimana nasabah benar-benar merasakan kehadiran kami, merasa didengar, didampingi, dan diberdayakan. Ini sejalan dengan nilai kerja Insan PNM yang bekerja dengan hati dan empati,” ujarnya.

Komitmen pelayanan berbasis customer experience ini sekaligus mencerminkan tekad PNM untuk terus selaras dengan misi pembangunan nasional.

