2030. Harga Emas Dunia Diramalkan Bakal Tembus Ratusan Juta

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Keuangan dan Praktisi Pasar Modal Dr Hans Kwee memproyeksikan harga emas di tingkat global dapat menembus level USD 10.000 dolar per troy ons atau sekitar Rp 168,38 juta (kurs Jisdor Rp 16.838 per dolar AS) dalam empat tahun mendatang atau 2030.

“Emas itu 2030 diperkirakan masuk ke 10.000 dolar AS per troy ons, tapi ini masih empat tahun lagi dari sekarang. Tapi tahun ini saja targetnya 5.400 (dolar AS per troy ons) emas,” ujar Hans Kwee, Jumat (23/1).

Hans Kwee menjelaskan lonjakan harga emas global akan didorong oleh berbagai sentimen, di antaranya perekonomian global yang melemah, kebijakan moneter yang akomodatif, dan risiko geopolitik yang tinggi.

Selain itu, lanjutnya, pembelian emas besar-besaran oleh bank sentral, meningkatnya ekspektasi penurunan nilai dolar AS, serta meningkatnya permintaan dari sektor swasta.

“Jadi orang rame-rame beli emas,” ujar Hans Kwee.

Dia menjelaskan meningkatnya ketegangan geopolitik telah menyebabkan investor mengalihkan aset investasi mereka ke emas, dari instrumen investasi lain terutama mata uang dolar AS.

“Pasca perang Rusia dan Ukraina, dolar Rusia dibekukan, sehingga dunia itu menyadari enggak bisa megang dolar lagi,” ujar Hans Kwee.

Selain itu, pasca Donald Trump menjadi Presiden AS, perang dagang telah merugikan investor, yang menyebabkan mereka semakin meninggalkan instrumen mata uang dolar AS dan beralih ke instrumen emas.