JPNN.com - Daerah

21 Kawasan di Tangsel Dilanda Banjir, Pemkot: Fokus Kami Memastikan Air Segera Surut

Senin, 06 April 2026 – 19:57 WIB
Ilustrasi foto sejumlah rumah terendam banjir di Tangsel, Banten, Minggu (8/3/2026). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Serang

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meminta maaf bagi warga yang terdampak banjir di wilayah berjuluk Kota Anggrek itu.

Hal demikian seperti disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin kepada awak media di Serpong, Minggu (5/4).

"Atas nama Bapak Wali Kota dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat," kata Asep seperti dikutip, Senin (6/4).

Dia menyebut Pemkot Tangsel memahami beban berat diterima warga terdampak banjir di beberapa wilayah.

"Kami sangat menyadari betapa berat beban yang dirasakan warga saat rumah dan akses jalannya terendam. Kejadian ini menjadi perhatian penuh kami, dan kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang sangat mengganggu produktivitas warga ini," katanya.

Adapun, hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur beberapa kawasan di Tangsel sejak Sabtu (4/4) siang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel hingga Minggu (5/4) kemudian mencatat setidaknya ada 21 lokasi banjir yang tersebar di wilayah Pamulang, Ciputat, Serpong, hingga Setu.

Asep menuturkan petugas Pemkot Tangsel telah dikerahkan ke titik-titik terdampak banjir untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan logistik.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie terus memerintahkan seluruh jajaran bekerja maksimal membantu warga terdampak banjir.

Tangsel  banjir  Kasus  Bencana 
