21 Pemain Sudah Masuk Daftar Indra Sjafri, Timnas U-22 Siap Hadapi SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-22, Indra Sjafri ternyata sudah mengantongi 21 nama pemain yang masuk proyeksi utama Garuda Muda menuju SEA Games 2025 di Thailand, pada Desember mendatang.

Sebelumnya, untuk ajang SEA Games 2025, PSSI telah lebih dahulu mendaftarkan 50 pemain sebagai entry by name, bahkan sebelum menunjuk Indra Sjafri kembali memimpin Garuda Muda.

Pelatih asal Sumatera Barat itu kemudian melakukan penilaian dan seleksi selama TC tahap pertama di Stadion Madya, Jakarta.

Dalam masa persiapan tersebut, Timnas Indonesia U-22 juga menjalani dua laga uji coba kontra India U-22. Hasilnya, Indonesia kalah 1-2 pada pertemuan pertama dan imbang 1-1 di laga kedua.

“Kemarin saya takeover Timnas U-22 setelah kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Saya berusaha cepat konsolidasi tim dan melihat 50 pemain yang sudah didaftarkan, Dari 50 pemain itu nanti akan disaring jadi 23 pemain terbaik, termasuk tiga penjaga gawang,” kata Indra Sjafri.

Menurutnya, Garuda Muda masih memiliki dua kali pemusatan latihan lagi sebelum berangkat ke SEA Games 2025.

Hal tersebut dilakukan agar Timnas Indonesia U-22 datang dengan kekuatan terbaik dan persiapan maksimal.

“Kalau tidak salah, sampai Desember 2025 masih ada dua kali FIFA Matchday, berarti dua kali training camp. Saya berupaya secepat mungkin membangun skuad terbaik,” beber pelatih yang membawa emas SEA Games 2023 itu.